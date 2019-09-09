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المقاولون يتعاقد مع النيجيري «إيبونج»

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المقاولون

إيبونج

حصل مسئولو المقاولون العرب على توقيع النيجيري كوفري إيبونج مهاجم أهلي بني غازي السابق، في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم لتدعيم خط الهجوم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، والمشرف العام علي الكرة، التعاقد مع اللاعب بصفة رسمية اليوم الاثنين.

وجاء تعاقد الذئاب مع اللاعب النيجيري، بعدما شاهده عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في مباريات ودية مؤخراً، ليعوض رحيل أحمد علي هداف الدوري الذي رحل لصفوف بيراميدز.

يذكر أن المقاولون دعم صفوفه في الموسم الجديد بـ "7 صفقات" قبل التعاقد مع المهاجم النيجيري محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي .


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