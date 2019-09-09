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في يوم رحيله.. ماذا أهدى نجيب محفوظ لخيري شلبي؟

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الراحل خيري شلبي
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أهدى الروائي الكبير نجيب محفوظ، المعروف بأديب نوبل، الروائي خيري شلبي الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، كتاب "صباح الورد".

وكتب أديب نوبل، لخيري في الكتاب: "إلى خيري شلبي بعد أن تذوقتك وآمنت بك فنانا عظيما"، وحرص الأخير على الاحتفاظ بالكتاب، ودائما ما كان يضعه في الحقيبة الخاصة به ليستعرض إهداء نجيب محفوظ له أمام أصدقائه.

ويعتبر خيري شلبي رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية المعاصرة، وتعد روايته "رحلات الطرشجى الحلوجى"، عملا فريدا في بابها، وقد ترجمها إلى الإنجليزية المترجم الأمريكي مايكل كوبرسون.

وكان من أوائل من كتبوا ما يسمى الآن بالواقعية السحرية، ففي أدبه الروائي تتشخص المادة وتتحول إلى كائنات حية تعيش وتخضع لتغيرات وتؤثر وتتأثر.

وخيري شلبي في فترة السبعينيات كان باحثا مسرحيا، اكتشف من خلال البحث الدؤوب أكثر من مائتي مسرحية مطبوعة في القرن التاسع عشر وأواسط القرن العشرين، بعضها تم تمثيله على المسرح بفرق شهيرة وبعضها الآخر يدخل في أدب المسرح العصىّ على التنفيذ، ومعظمها غير مدرج في "ريبروتوار" الفرقة التي مثلتها، وبعضها الآخر انقرضت الجوقات التي مثلتها.

وقام الباحث بتحقيق هذه المسرحيات في حديث بإذاعة البرنامج الثاني "البرنامج الثقافي حاليا"، تحت عنوان "مسرحيات ساقطة القيد" ضمن برنامج كبير كان يقدمه الروائي بهاء طاهر.


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