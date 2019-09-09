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أم لطفلين.. بريطانية تتزوج من شجرة

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حسن علام- متابعات

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بريطانية

تتزوج شجرة

أعلنت سيدة بريطانية تدعى "كيت كننجهام" تبلغ من العمر 34 عامًا وهي أم لطفلين زواجها من "شجرة بلوط"، موضحة أنها تنوي تغيير اسم عائلتها إلى الدر.

وبحسب موقع "سبوتنيك" فالشجرة التي قامت السيدة بعقد قرانها عليها تقع في حديقة ريمروز فالي في ضواحي ليفربول ليزرلاند، وتسعى السيدة بهذا الفعل إلى لفت انتباه وسائل الإعلام للحملة التي تسعى إلى حماية الحديقة من بناء طريق يمر من خلالها.

الجدير بالذكر أن زوج هذه السيدة دعم زوجته وساعدها في تنظيم كل شيء، فيما استنكر الأبن الأكبر فعلة والدته، وقد قامت العروس بلبس فستان زفاف زيتوني اللون، وتخطط لتغيير اسم عائلتها إلى الدر وهو نوع من أنواع شجر البلوط.

وقالت السيدة إن والدتها توفيت بسبب مرض الربو وهذا الطريق الذي سيؤدي إلى إزالة الحديقة سيساعد في انتشار التلوث في المنطقة.


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