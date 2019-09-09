أمير الكويت يجمع الملك سلمان وأمير قطر

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية.

واطمأن الملك سلمان، خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة.

وقد عبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

كان وزير الديوان الأميري الكويتي، علي جراح الصباح، أعلن أمس أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقل إلى مستشفى بالولايات المتحدة وتم تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية عن وزير الديون الأميري أن الشيخ الصباح "دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الفحوصات الطبية".

وأضاف الوزير، الوكالة، أن هذا الأمر "دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر" بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي "إلى موعد يحدد لاحقا".

في السياق ذاته أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الكويت، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بأمير الكويت ، اطمأن خلاله على صحته بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها بالولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الله العزيز القدير أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس ترامب، يعتزم استقبال أمير الكويت في 12 سبتمبر المقبل، لتناول خلاله قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وكذلك قضايا إقليمية.

يشار إلى أن ترامب سبق أن عقد لقاءً في البيت الأبيض مع أمير الكويت قبل عام من الآن، في 5 سبتمبر 2018.


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