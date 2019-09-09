» إصابات فى حادث إطلاق نار بهولندا

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إصابات

الشرطة الهولندية

أصيب عدة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع، اليوم الاثنين في مدينة دوردريخت الهولندية.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية، مساء اليوم الاثنين، بينما لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن وقوع وفيات في الحادث.

ونقلت رويترز عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.

وتداول بعض مستخدمي "تويتر"، صورا لموقع الحادث، وقال بعضهم إن 15 سيارة شرطة وسيارتي إسعاف توجهتا إلى موقع الحادث.


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