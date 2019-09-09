السعودية تجهز مفاجأة سارة لمواطنيها

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طرح ارمكو

بورصة الرياض

اقتصاد السعودية

تخطط المملكة العربية السعودية لإدراج 1% من شركة "أرامكو" في بورصة الرياض قبل نهاية 2019، و1% في 2020.

وأوضح مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع،لوكالة "رويترز" أن "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمئة هذا العام، ونسبة مثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

وأضاف المصدر أنه "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مشيرا إلى أن الإدراج سيكون مفتوحا للمستثمرين الأجانب المؤهلين.

من جهته، قال مصدر آخر لـ "رويترز"، وهو مصرفي كبير: "جرت حتى الآن نقاشات بخصوص الإدراج الرمزي لنسبة واحد أو اثنين بالمئة في البورصة السعودية، وهناك توافق على واحد بالمئة".

وأشارت "رويترز" إلى أن "أرامكو" لم ترد حتى الآن على طلب منها للتعليق.

يذكر أن شركة "أرامكو" تستعد لبيع ما يصل إلى 5 بالمئة بحلول 2020 أو 2021، في ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم. وحسب مصادر لـ "رويترز"، فإن الشركة ما زالت تجري مقابلات مع البنوك الراغبة في الفوز بأدوار في العملية، ومن المتوقع أن تعين مستشارين لهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.


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