ليبيا.. سقوط قذائف صاروخية على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس

09 سبتمبر 2019 - 10:20 م

سقطت عدة قذائف صاروخية عشوائية على مطار معيتيقة الدولي بطرابلس والموقوف عن الخدمة منذ بداية الشهر الجاري.



وأفاد مراسل الأناضول أن القذائف العشوائية سقطت داخل المطار ما تسبب في اشتعال النيران بالقرب من المدرج.

وأضاف المصدر نفسه بأن أعمدة الدخان تتصاعد من المطار بشكل كثيف.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني الليبية، تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس حتى "إشعار آخر لظروف أمنية".

جاء ذلك في رسالة وجهها نصر شائب العين، رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة للوزارة، إلى شركات الطيران العاملة بليبيا، نشرتها الصفحة الرسمية لإدارة مطار معيتيقة على "فيسبوك".

فيما أعلنت شركات الطيران الليبية الحكومية والخاصة، استئناف رحلاتها من مطار مصراتة (غرب طرابلس) نتيجة إغلاق "معيتيقة".

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني آنذاك، قصف قوات حفتر، مطار معيتيقة الدولي، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.