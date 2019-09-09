معظم مناطق جزيرة سقطرى اليمنية بدون كهرباء منذ 4 أيام‎

09 سبتمبر 2019 - 10:38 م

تعيش معظم مناطق جزيرة سقطرى اليمنية، الواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، دون كهرباء منذ 4 أيام، بسبب نفاذ الوقود المشغل لمحطات التوليد.



وقال السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى، محمد عبدالله السقطري، مساء الاثنين، للأناضول، إن معظم مناطق محافظة أرخبيل سقطرى، وبينها عاصمتها "حديبو"، بدون كهرباء منذ 4 أيام متواصلة.

وأشار إلى أن سبب انقطاع التيار الكهربائي كليا يعود إلى نفاذ الوقود المشغل لمحطات التوليد، لافتا إلى أن باخرة تحمل الوقود، لم تتمكن من الوصول إلى سقطرى بسبب الرياح والأمواج الشديدة.

وذكر أن الباخرة عادت إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة (شرق) قبل أيام، موضحا أنها ستعاود الإبحار في وقت لاحق إلى سقطرى، لتزويد الجزيرة بالوقود.