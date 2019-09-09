الزراعة: إنجاز 87% من بيانات كارت الفلاح.. وهذا هو موعد التطبيق

09 سبتمبر 2019 - 10:54 م

قدم د. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة للفلاحين بمناسبة عيدهم ال 67، مبشرا إياهم بأنه قد تم إنجاز ما يقرب من 87.4% من استيفاء بيانات كارت الفلاح على مستوي محافظات الجمهورية.



وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم البدء في تنفيذ كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، يتبعها باقي المحافظات، وأن هذا الكارت سوف يؤدي إلى وصول الدعم لمستحقيه ويوفر المعلومات الصحيحة لاتخاذ القرار المناسب.



وأوضح أن العدد الكلى للاستمارات المسجلة للحائزين في منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بلغت 4 ملايين و167 ألف و266 استمارة مسجلة، وعدد الكروت المطبوعة والمعتمدة بلغت 3 ملايين و451 الف و458 بطاقة بعد تنقية البيانات.

