سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

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العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

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العالم المصري ابو بكر عبد المنعم
العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

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كشف السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، تفاصيل جديدة في واقعة وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، في المملكة المغربية الخميس الماضي.
وقال إبراهيم في تصريح لـقناة «RT» الروسية، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل على نقل جثمان عالم الذرة المصري أبوبكر رمضان اليوم إلى القاهرة.
وأضاف أشرف إبراهيم أن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمانه والتي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية ستصدر بعد أسبوع.
وتوفي العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان يوم الخميس الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري بمدينة مراكش.

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