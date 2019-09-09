هذا هو موعد بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.



تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث اطمأنت على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر، حيث اطمأنت على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.