شيكابالا يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي .. فما هي؟

10 سبتمبر 2019 - 06:29 ص

رد محمود عبد الرازق "شيكابالا" على اتهام جماهير الأهلي له بسب النادي بعد فوز الزمالك بكأس مصر.



وأصدر "شيكا" بيانا عبر صفحته ، قال فيه: "توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر فى بداية الموسم بين الزمالك والأهلي،ولا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".



واضاف:" ما حدث أمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه الإهانة لأي نادي منافس اثناء احتفالي" مستطردًا:" وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".



واختتم: "أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات، لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوي اي شئ، رحم الله الـ20 والـ74".