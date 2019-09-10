  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:54 ص
بحث متقدم
أشرف عبد الباقي

عبد الباقي: أنهيت "مسرح مصر" خوفا من "كارثة" كبرى

شيكابالا

شيكابالا يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي .. فما هي؟

ريني فايلر

تعليق غير متوقع من "رينيه فايلر" على تتويج الزمالك بالكأس

مستشار مرسي يصف "أبو هاشم" بالجاسوسية

أبو هاشم يكشف سر خناقة وليد شرابي مع أحمد حسن الشرقاوي

منتخب مصر

رسميا .. هذا الشخص مدربا لمنتخب مصر بأوامر "شخصية مهمة"

القيعي

"القيعي" يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة لهذا السبب

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

قيادي منشق يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. هذا ما قاله

حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمواطنين

ترامب

واشنطن سحبت جاسوسًا من روسيا بسبب أخطاء ترامب

مدرب الأهلي يكشف أغرب ما قاله مارتن يول بعد هجوم الجماهير عليه

الرياضة

طارق سليمان: إكرامي الحارس الأساسي للأهلي
طارق سليمان: إكرامي الحارس الأساسي للأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مشادة بين عضو الأهلي ومشجع: «تعالى مرن أنت»

#

«آل الشيخ» يستفز جماهير الأهلي بتصريح صادم

#

الأهلي يفاوض 3 مدربين أجانب .. والخطيب كاد يفجر مفاجأة كبرى بالأمس

#

فنانة شهيرة تروي أغرب ما رأته على قبر سيدة .. ثم تعود وتحذفه

مارتن يول

كشف طارق سليمان - مدرب حراس مرمى الأهلي السابق - أغرب ما فعله الهولندي مارتن يول حين شاهد غضب جماهير الفريق الأحمر بسبب تراجع النتائج.

وقال "سليمان" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "الأمور كانت تسير بشكل جيد في بداية مارتن يول ، ولذلك كانت الجماهير مرتاحة لكن مع تراجع النتائج بدأت الجماهير تغضب بشدة من مارتن يول".

وأضاف: "لما الأداء بدأ يتغير والنتائج حصل فيها اهتزاز والجمهور بدأ ينتقده في الشارع، جه قال للجهاز الفني انا اشتغلت في انجلترا وأي مباراة ليها 3 نتائج يا فوز يا تعادل يا خسارة، لكن الأهلي وجمهوره النادي الوحيد في العالم الي عنده نتيجة واحدة كل مباراة وهي الفوز".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أصالة تروي قصة صديقتها التي خانها زوجها .. فمن هي؟
» فنان شهير يظهر بوزن منخفض للغاية .. والجمهور يتساءل
» تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ"سوسن بدر"
» ابنة فنان شهير: والدي تبرأ من هذا المسلسل الشهير له
» مدرب الأهلي يكشف أغرب ما قاله مارتن يول بعد هجوم الجماهير عليه
» حارس الزمالك يبكى على الهواء بسبب "شيكابالا"
» "آل الشيخ" يكشف عن مسابقة جديدة وجائزة ثمينة
» "أبو هاشم" يكشف أسرار عبودية جماعة الإخوان
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت
» الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
» الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة