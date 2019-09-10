» ابنة فنان شهير: والدي تبرأ من هذا المسلسل الشهير له

10 سبتمبر 2019 - 07:49 ص

كشفت ريم - نجلة الكاتب الراحل خيري شلبي - عن أقرب الأعمال لقلبه فضلا عن الأعمال التي تبرأ منها.



وأضافت ريم في تصريحات صحفية أن والدها تبرأ من مسلسل "وكالة عطية" بطولة الفنان حسين فهمي، المأخوذ عن رواية له تحمل نفس الاسم، موضحة أنه لم يكن يحب هذا المسلسل "حسب مصراوي".



وأشارت إلى أن العمل الأقرب لقلب والدها هو مسلسل "الوتد" مضيفة: كان يراه عملا متكاملا".

وتابعت ريم أن والدها تمنى العمل في مسلسل يخرجه نجله المخرج إسلام خيري، وأنه كان سعيدا بالنجاحات التي يحققها إسلام في عالم الإخراج.

وعن الأعمال التي تتمنى أن تُحول للدراما والسينما من أعمال والدها، قالت ريم إن جميع أعمال خيري شلبي تصلح للسينما والدراما لأنها أعمال ثرية، وأن روايته الشهيرة "العراوي، تم الاتفاق على تحويلها لعمل فني، لكن العمل تعطل، مشيرة إلى أن 80 % من أعمال خيري شلبي، هي سيرة ذاتية لحياته.

وتحل اليوم 9 سبتمبر، ذكرى رحيل الكاتب الكبير خيري شلبي، والذي ولد في 31 يناير 1938، ورحل عن عالمنا في 9 سبتمبر 2011، وقدم شلبي تراثا أدبيا هائلا، وأعمال خالدة مثل السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوى، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالى (أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق)"، وتم تحويل الكثير منها لأعمال سينمائية وتلفزيونية.