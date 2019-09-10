بن سلمان يتلقى رسالة تحذير من صندوق النقد هذا نصها

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متابعات - أمينة عبد العال

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تلقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة من صندوق النقد الدولي رسالة تحذير  يؤكد فيها أن "ثمة حاجة لتشديد السياسة المالية، في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة السعودية".

وقال الصندوق إن البندول المالي تأرجح بعيدًا جدًا صوب دعم النمو في الأمد القريب وتنفيذ الإصلاحات" مضيفًا أن خطة السلطات الرامية لتحقيق ميزانية بلا عجز بحلول 2023 تعتمد على افتراضات متفائلة لأسعار النفط، متابعًا إذا انخفضت أسعار النفط انخفاضا حادا، ستواجه الدولة معدلات عجز كبيرة في الميزانية، لكن مع مصدات حماية مالية أضعف منها في 2014".

وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة، بحسب موقع قناة "العربية نيوز".

وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة.

ونشر الصندوق تقريره الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد السعودي التي تمت في يوليو الماضي والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة.

وفرضت السعودية ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% في يناير 2018 لتحسين تحقيق عائدات غير نفطية بعدما أضر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 بعائداتها.

ولا تزال عائدات النفط والغاز هي صاحبة نصيب الأسد في الاقتصاد السعودي، بينما تسعى المملكة وفق رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إذ من المرجح أن يُضعف ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر الاتجاه الصعودي لنمو الاقتصاد غير النفطي.

وتعمل المملكة على كبح إنتاج النفط بأكثر مما دعا إليه اتفاق للإمدادات تقوده "أوبك" لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب على النفط وضعف الاقتصاد العالمي أبقيا الأسعار تحت ضغط، ويلقي هذا بثقله على النمو الاقتصادي للسعودية.

وقالت "رويترز" إن الإنفاق الحكومي زاد بنسبة ستة بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2018، بما يتماشى إلى حد كبير مع هدف الميزانية المتمثل في زيادة الإنفاق سبعة بالمئة في 2019 لتحفيز النمو.


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