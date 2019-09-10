أسرة القذافي تطالب الاتحاد الأفريقي بالتحقيق في اغتياله

10 سبتمبر 2019 - 09:22 ص

بعد مرور 8 سنوات على اغتيال الرئيس السابق معمر القذافي، أصدرت عائلته، بيانًا، طالبت خلاله من أعضاء الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة تحقيق قارية وفتح ملف اغتياله، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 على تأسيس الاتحاد.

وأبرزت عائلة القذافي، خلال البيان المنشور على الصفحة الرسمية الناطقة باسم العائلة على موقع التواصل "فيس بوك"، إسهاماته في تأسيس الاتحاد ودعم قضايا القارة الأفريقية، مهنأة القارة الأفريقية بحلول الذكرى الـ 20 لتأسيس الاتحاد، وذلك حسب وكالة "أفريقيا" الإخبارية.

واختتمت عائلة القذافي، البيان بتذكير من وصفتهم بـ"كافة الشرفاء الأفارقة" بواجبهم التاريخي حيال هذا الملف والذي لن يمر مرور الكرام طال الزمان أم قصر، وفقا لنص البيان.

وقامت ثورة ضد نظام معمر القذافي في 15 فبراير 2011، حتى قتله متظاهرون فى مدينة سرت يوم 20 أكتوبر من عام 2011، لتنتهي مسيرة القذافي الذي أثر كثيرًا في ليبيا وفي سياساتها.