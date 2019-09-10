» رقص فنانة شهيرة فى "عاشوراء" يثير الجدل

أثارت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، جدلاً واسعًا، بنشرها مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" من أجواء احتفالها بذكرى عاشوراء التي صادفت أمس الإثنين.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تدق على “الطعريجة” وتغني وعلقت قائلة: "مبرووووك لعواشر".

وكان لافتًا تفادي دنيا بطمة للتعليقات السلبية فقامت بمنع خاصية التعليق عن هذه الصور والفيديوهات.

يذكر أن عاشوراء عند المغاربة أيام فرح ولعب وفرجة تتميز بعادات وطقوس متنوعة لا نظير لها في باقي الدول الإسلامية حيث تبدأ الاحتفالات مع دخول شهر محرم وتنتهي في العاشر منه.