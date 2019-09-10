» ابنة عمرو دياب تتعدى الخطوط الحمراء بمقطع فيديو "جريء"

يبدو أن حالة الجدل التي تحيط بابنة الفنان عمرو دياب، جنى، لما تنتهي بعد، فقد قامت بنشر مقطع فيديو على إنستجرام لا تتعدى مدته الثلاث ثوانٍ وظهرت فيه وهي ترتدي تنورة قصيرة مع مجموعة فتيات يرتدين ملابس سوداء مثيرة، وقامت بحركات غريبة اعتبرها البعض مثيرة وجريئة.

وتعرضت جنى لهجوم عنيف من أغلب متابعيها الذين أكدوا أن ملابسها وتصرفاتها لا تليق وتضر بمكانة والدها الفنية، لكن البعض الآخر دافع عنها موضحًا أنها تعيش في أوروبا وعاداتها وثقافتها مختلفة.

علمًا أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها جنى الجدل بملابسها وصورها ، فقد تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل وهو نفس ما تواجهه شقيقتها كنزي من خلال حسابها على انستجرام حيث ينتقد البعض ملابسها وتصرفاتها أيضا.