ضربها حتى الموت.. قاتل زوجته يعترف بتفاصيل مثيرة

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متابعات- الدويني فولي

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تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، أمس من ضبط فلاح، متهم بقتل زوجته عن طريق الاعتداء عليها بالضرب، وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.


تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "صباح. س.ع" 42 عام، ربة منزل ومقيمة قرية هليه دائرة المركز، جثة هامدة، وتحتوي على آثار اعتداء بالضرب وكدمات.


وأفادت تحريات المقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، قيام زوج المتوفاة ويدعى "طه. أ . ح" 42 عاما، فلاح، مقيم قرية هليه ببا، بالاعتداء عليها بالضرب حتى سقطت مغشيا عليها وفارقت الحياة، على إثر اتهامه لها بالإهمال في تربية نجلهما، وتبين من سؤال كل من: " أم هاشم . أ .ح" ربة منزل، شقيقة زوج المتوفاة، و"أسماء . ع . ع" 28 عام، ربة منزل، إحدي جيران المتوفاة، مقيمتان بقرية عليه، قررا قيام الزوج بالتعدي عليها بالضرب، ما أدى لتعرضها لحالة إغماء، ونقلت على إثر ذلك للمستشفى، وتوفيت فور وصولها.


وأقر المتهم بارتكابه الواقعة، وأنه تعدى عليها بالضرب بيده قاصدًا تأديبها لإهمالها في تربية نجلهما الأصغر"يوسف" عام ونصف، وقال: "ضربتها بأيدي لإهمالها في تربية ابننا".


وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفاة، أفاد بوجود كدمة أسفل العين اليمنى وخدوش بالجانب الأيسر من الرقبة، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة. تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5251 إداري مركز شرطة ببا جنوب المحافظة.

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