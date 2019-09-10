ضربها لحد ما ماتت.. قاتل زوجته: كنت بأدبها لإهمالها في تربية ابننا

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "صباح. س.ع" 42 عام، ربة منزل ومقيمة قرية هليه دائرة المركز، جثة هامدة، وتحتوي على آثار اعتداء بالضرب وكدمات.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى المركزي يفيد بوصول "صباح. س.ع" 42 عام، ربة منزل ومقيمة قرية هليه دائرة المركز، جثة هامدة، وتحتوي على آثار اعتداء بالضرب وكدمات.