» قمر اللبنانية تثير غضب متابعيها بإطلالة "مثيرة"

شاركت الفنانة اللبنانية قمر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة، وصفها البعض بـ"الجريئة" كالعادة .

وظهرت قمر في هذه الصور بإطلالة سوداء أنيقة ومثيرة في نفس الوقت الى جانب سيارتها الـ “رولز رويس” وعلقت قائلة: “حينما يكتمل وعي الإنسان وإدراكه للحياة، إما أن يعيش في صمت إلى الأبد، أو أن يصبح ثائرآً في وجه كل شيء.”

يذكر أن متابعي قمر يتهمونها بمحاولة تقليد الأمريكية كايلي جينر وذلك بعد صورها الأخيرة.