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ريهام سعيد تكشف السبب الحقيقي وراء اعتزالها الإعلام

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ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

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كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عبر  تسجيل صوتي لها عبر حسابها على "إنستجرام "، الحقيقة وراء قرار اعتزالها العمل بالإعلام.

وأوضحت ريهام سعيد أن السبب في ذلك هو الجهل، حيث كتبت في تعليقها على التسجيل الصوتي: "سبب اعتزالي الإعلام .. الجهل " .

وتحدثت ريهام خلال التسجيل الصوتي موجهة حديثها إلى من يهاجمها والذين لا يحبون برنامجها وليسوا من جمهور برنامج ” صبايا ” بعرض مثال إنه إذا لجأ شخص مريض بالسرقة إليها فستعرض حالته من أجل العلاج وتوعية الناس لمن يملكون حالات مشابهة بكيفية التعامل معه بإعطائهم مثال حي .

وأشارت إلى الإعلام الغربي ووجود نماذج كثيرة من نوعية هذه البرامج ومقدمي البرامج مثل : ”أوبرا وينفري” و”دكتور فيل” الذين يقدمون أمثلة حية ممن يواجهوا بعض القضايا مثل الإدمان والتحرش والاغتصاب .. وأن تلك البرامج تنتمي لنوعية البرامج الواقعية التي تهدف إلى وعظ وتوعية الناس من خلال المواقف الحية .

وعلقت على ما واجهته من بعض الناس من ”سوء النية” على حد قولها وفقدان الناس الثقة في أي شىء بسبب تعليقات الناس على ما تقدمه ببرنامجها فقالت على سبيل المثال إنها عندما تعرض الحالات التي تساعدها يتهمها البعض بالمتاجرة بهم وبمشاعرهم وإذا لم تعرضهم يتهموها بعدم مساعدتهم أو سرقة التبرعات .

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