إخواني منشق لـ"موسي": مكنتش بطيقك .. والأخير: "كلكم كده"

10 سبتمبر 2019 - 11:50 ص

تحدث القيادي الإخوان المنشق، عماد أبو هاشم، عن كواليس عودته لمصر عقب هروبه لتركيا قائلاً: "إنه لا يتخيل عودته لمصر مرة أخرى، معقبا :"أخطأت في هروبي من مصر".



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، : "مكنتش بطيق أسمع الإعلامي أحمد موسى بيقول جملة واحدة".



ورد موسي، قائلا: "كل الإخوان كده، وأنت لو فضلت مع الإخوان مكنتش هتقعد معايا ولا هكلمك أصلا ".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=nnBAYLZuNxA

