» من جديد.. ترامب يتباهي بشعر رأسه

من جديد، تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريحة شعره، مشيرًا إلى أن شعر رأسه أفضل مما لدى معظم أصدقائه.

وأعلن ترامب متحدثًا أمام حشد من أنصاره في ولاية نورث كارولينا، أنه على أتم الاستعداد لحضور اجتماع في ملعب مفتوح بدلاً من صالة مغلقة، لاستيعاب جميع المؤيدين.

وتابع ترامب قائلاً: إنه كان مستعدًا حتى لتبليل تسريحة شعر رأسه الشهيرة، مضيفًا أن ذلك كان سيظهر على أقل تقدير أن شعره طبيعي.

وشدد في هذا السياق أن "هذا هو شعري ومن الممكن أن لا يكون رائعا، لكني أستطيع القول إنه أفضل مما لدى معظم أصدقائي من الأقران، بل هو الأفضل بكثير.. بكثير".

وكانت تسريحة شعر ترامب مثار جدل حتى قبل توليه منصب الرئاسة في بلاده، حيث شكك عام 2012 عدد من المشاهير في أن شعر رأسه طبيعي، فيما أكد رجل الأعمال دونالد ترامب حينها أن كل ما لديه "طبيعي" على النقيض من مطربة شهيرة تدعى شير غردت متشككة فيما يحمل فوق رأسه.