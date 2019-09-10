"الخطيب" تفاجئ زميلها بفعل غير متوقع على الهواء

10 سبتمبر 2019 - 12:56 م





فاجأت الإعلامية ياسمين الخطيب، زميلها الإعلامي سيف زاهر، واحتفلت بعيد ميلاده على الهواء.



وقالت "الخطيب"، من خلال برنامج "شارع النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، لـ "سيف زاهر": "عاوزاك تتمنى أمنية، بس مش أن النادي الأهلي ياخد الدوري السنادي".



ورد "زاهر"، قائلاً: "لا أنا أمنياتي أن الأهلي والزمالك ينافسوا بعض، وبتمني المنتخب يبقي في أحسن حال والجمهور يرجع المدرجات تاني".



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=_cDGVY9mYug

