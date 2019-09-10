» محمد عبده في جازان.. هذه التفاصيل

بعد غياب 40 عامًا، أعلن فنان العرب محمد عبده، إحياءه حفلًا غنائيًا في جازان يوم 22 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.

ويأتي هذا الحفل بعد غياب حفلات محمد عبده عن جازان نحو 40 عامًا، وستكون على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

وأوضحت الهيئة العامة للسياحة في جازان، أن المدة الزمنية للحفلة 8 ساعات، تتضمن العديد من الفقرات المتنوعة، وتشمل رقصات شعبية، وفقرات غنائية، ومسرحية لعدد من نجوم الفن في المملكة.