» صادم.. ولادة بقرة لها رأس إنسان

10 سبتمبر 2019 - 01:26 م

شهدت قرية أرجنتينية، واقعة غريبة، حيث ولد عجل له رأس إنسان له أنف وفم صغير، ولكنه توفي بعد ساعات من ولادته.

شهدت واقعة غريبة حيث ولد عجلًا برأس إنسان من أنف وفم صغير، ولم يستمر سوى لساعات قليلة قبل أن يفارق الحياة.

ووصف أهالي قرية فيلا آنا، بمقاطعة سانتا في الأرجنتين، العجل بأنه أحد العجول المتحولة كما أطلق عليه السكان المحليون في المقاطعة، فيما كشف مقطع فيديو عن رأس العجل المشوَّه والملقاة على العشب، وكانت حلقات حمراء كبيرة تحيط بعينه.

ومن جانبه، أوضح خبير الوراثة نيكولاس ماناغو، إن ما حدث بمثابة طفرة وراثية نادرة، وهي بمثابة تغيير في تسلسل الحمض النووي الذي تم نقله إلى نسل البقرة الأم، مرجعًا السبب إلى طفرة هرمونية أو أحد العوامل الفيزيائية أو ربما الكيميائية أو البيولوجية والتي يعزى لها هذا التغير الهرموني.