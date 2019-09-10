موعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر

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متابعات- الدويني فولي

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استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على كشف هوية الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأسبوع المقبل، وهو الجهاز الذي تم الاستقرار على أن يكون جهازا وطنيا. 
ويفضل أعضاء اللجنة أن يكون اختيار وإعلان الجهاز الفني متزامنًا مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لانطلاقها 21 سبتمبر الحالي، ولهذا السبب تم تأجيل إعلان جهاز المنتخب. 

وتجرى حاليًا عدة مشاورات من أجل تحديد الجهاز الفني حيث تحرص اللجنة الخماسية على الاستماع لبعض الخبراء الفنيين لتحديد أفضل تشكيلة للجهاز الفني يكون عليها توافق بنسبة كبيرة، سواء من جمهور كرة القدم المصرية أو الخبراء باعتبار أن هناك عدة ارتباطات في غاية الأهمية خلال المرحلة المقبلة، سواء تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، وكذلك المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وخلال الأيام الماضية وضح أن المنافسة أصبحت ثلاثية؛ بين المعلم حسن شحاتة وحسام البدري وإيهاب جلال، ولم تحسم حتى الآن رغم تزايد فرص هذا المدرب أو ذاك، ولكن على أرض الواقع لم يتم التواصل مع أي مدرب من الثلاثة.

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