» لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها

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متابعات-علا خطاب

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غزل

وائل كفوري

لبلة

أثارت الفنانة  القديرة لبلبة، جدلاً واسعًا، عقب حضورها مؤخرًا إحدى الحفلات الغنائية للفنان وائل كفوري، وذلك من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تتغزل في وائل كفوري بعد انتهاء حفله الغنائي.

وقالت لبلبة: "أنا بحب وائل أوي وبحب أسمعه وفين بيغني أنا بفاجئه ولما غنا لأم كلثوم يجنن"، مضيفة: "بيعرف يبسط الجمهور حلو أوي وبيعرف امتى يهدي الموضوع وامتى يولع المسرح.. ربنا يحميه".

ليرد عليها وائل كفوري: "شرف لي انك متواجدة في هذه السهرة أنتي إضافة لي".

مؤخرًا، قرر الفنان اللبناني وائل كفوري الرد على التصريحات التي طالته وطالت أهله في مدينة "زحله" اللبنانية من قبل محامي طليقته.

وردًا على الإساءة التي وجهت إليه من جانب أشرف الموسوي، محامي طليقته أنجيلا بشارة، قال: "أود أن أتوجه بالشكر لأهالي (زحلة) وأهلي بـ(حوش الأمراء)، الذين انتفضوا لكرامتهم عندما تم التعرض لي ولهم بالوقت ذاته"، وأكد وائل كفوري أن الأمر انتهى بالنسبة له وأصبح وراء ظهره خاصة بعدما قدم المحامي أشرف الموسوي اعتذاره له ولأهل زحلة.


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