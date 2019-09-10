  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
الكلب المعتدي

اعتدى على سيدة.. فقدمت أعضاؤه التناسلية وجبة للكلاب

عز الدين أبو ستيت

"الزراعة": "إحنا ما ينفعش نجوع"

مستوطنون

118 مستوطنا يقتحمون الأقصى لسماع شروحات حول" الهيكل المزعوم"

سؤال محرج يغضب "لبلبة" بالمغرب

لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها

الدكتور علي جمعة

"إطالة الأظافر وتوريث المقابر وكفارة اليمين".. 3 أسئلة لـ"جمعة"

الحارث

العثور على حارس دولي ميتاً في فندق

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

موعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب تحذّر من هذا الأمر

اجتماع

فى اجتماع ملكى.. حزمة قرارات للملك سلمان وترحيب بوزير الطاقة

رغد صدام

فى ذكرى عاشوراء.. هذا ما قالته رغد صدام عن "الحسين بن علي"

بالصور.. توأم زجاجي نسبة بقائه على الحياة 0%

الصفحة الأخيرة

توام زجاجي
توام زجاجي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها

#

ريهام سعيد تعود للشاشة: "مش مصدقة"

#

وزير الدفاع السابق يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

#

شريف مدكور للمشاهدين: "استحملوني لو شعري وقع"

بريطانيا

الأطباء

توام زجاجي

تداولت صحفية بريطانية" ديلي ميل مجموعة صور لطفلين توأم تبلغان من العمر 17 شهرًا، أكد الأطباء عدم امتلاكهما أي فرص للبقاء على قيد الحياة.

وكشفت والدتهما كلير موفورث البالغة من العمر 34 عامًا، أن طفلتيها مصابتان بهشاشة عظام منذ كانت حامل بهما، وأظهرت الفحوصات والأشعة أن التوأم بعظام مكسورة داخل رحمها.

وحذر الأطباء الأب فيل البالغ من العمر 35 عامًا أن فرص بقاء الثنائى على قيد الحياة 0%، وبالفعل ولدت كلاً من أميليا وإليزابيث في 4 أبريل الماضي بـ 15 عظمة مكسورة، حيث كانت أميليا بخمسة أضلاع مكسورة ويبلغ وزنها 0.9 كيلوجرام فقط.

وقرر الأب والأم لثلاثة أطفال اصطحاب توأمهما إلى المنزل وقبول التحدى الخطر، ورعايتهما مع شقيقتهما الكبرى جريس، ولكن بالفعل مع كل حركة للطفلتين هناك خطر كسر عظامهما حتى وهما يعطسان أو حتى يغيران ملابسهما.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. توأم زجاجي نسبة بقائه على الحياة 0%
» وصلة رقص "ساخنة" لفنانة شهيرة تثير ضجة
» لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها
» تعرف على رسوم العمرة الجديدة
» صادم.. ولادة بقرة لها رأس إنسان
» عقوبة صادمة..هدد خليجية بصورها على السناب شات
» المالية: بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ «ميزة» مجانًا
» محمد عبده في جازان.. هذه التفاصيل
» أردني يلقى بنفسه وطفلته من أعلى فندق بالعقبة
» تقتل زوجها بسبب سهرة مع أصدقائه
» اقتصادي: مصر قادرة على تحقيق فائض أولى بالموازنة والوصول بالنمو لـ7%

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة