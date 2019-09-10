» بالصور.. توأم زجاجي نسبة بقائه على الحياة 0%

10 سبتمبر 2019 - 02:36 م

تداولت صحفية بريطانية" ديلي ميل مجموعة صور لطفلين توأم تبلغان من العمر 17 شهرًا، أكد الأطباء عدم امتلاكهما أي فرص للبقاء على قيد الحياة.

وكشفت والدتهما كلير موفورث البالغة من العمر 34 عامًا، أن طفلتيها مصابتان بهشاشة عظام منذ كانت حامل بهما، وأظهرت الفحوصات والأشعة أن التوأم بعظام مكسورة داخل رحمها.

وحذر الأطباء الأب فيل البالغ من العمر 35 عامًا أن فرص بقاء الثنائى على قيد الحياة 0%، وبالفعل ولدت كلاً من أميليا وإليزابيث في 4 أبريل الماضي بـ 15 عظمة مكسورة، حيث كانت أميليا بخمسة أضلاع مكسورة ويبلغ وزنها 0.9 كيلوجرام فقط.

وقرر الأب والأم لثلاثة أطفال اصطحاب توأمهما إلى المنزل وقبول التحدى الخطر، ورعايتهما مع شقيقتهما الكبرى جريس، ولكن بالفعل مع كل حركة للطفلتين هناك خطر كسر عظامهما حتى وهما يعطسان أو حتى يغيران ملابسهما.