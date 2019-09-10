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تفاصيل لقاء «بن سلمان» برئيس وفد القيادات المسيحية

عرب وعالم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

محمد فضل

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السعودية

لقاء

بن سلمان

وفد مسيحي

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية / جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.


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