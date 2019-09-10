فنانة شهيرة: الوسط الفني «زريبة» وأفعال غير أخلاقية

10 سبتمبر 2019 - 05:05 م

شنت فنانة شهيرة هجومًا عنيفًا على الوسط الفني، بعد كشفها وقائع مخزية وغير أخلاقية، ما دفعها إلى القول أن "الوسط الفني عبارة عن زريبة".

فبعد طرحها لعملها الجديد "الماضي لا يموت"، قالت الفنانة الشعبية المغربية "إيمان بنت الحوات"، إن هذه الأغنية جاءت للرد على موضوع الساعة "تنكر الأب لأبنائه" من قبيل ما وقع مع زميلها الفنان عادل الميلودي.

وشبهت الفنانة خلال حوارها مع صحيفة أخبارنا المغربية، الوسط الفني بـ "الزريبة" بسبب الصراعات التي طفت على السطح، بين فنانين يفترض أن يكونوا القدوة للناشئة، بأخلاقهم وتواضعهم، حيث طالبتهم بالترفع عن مثل هذا سلوكيات لا يمكن إلا أن تغذي نار الحقد والكراهية بين الفنانين من جهة وبين محبيهم من جهة أخرى.

كما تحدثت "بنت الحوات" عن سبب لجوء عدد من الفنانات إلى تأنيث أسماء فنانين، من قبيل الستاتية، الداودية.