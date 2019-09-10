«أبو الغيط» يرحب بمبادرة السعودية

10 سبتمبر 2019 - 05:19 م

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ترحيبه بدعوة المملكة العربية السعودية، لحل الأزمة فى جنوب اليمن.

وقال أبو الغيط، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة 152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري: "ندعو إيران لرفع يدها عن اليمن، ووقف دعمها المليشيات بالمال والسلاح وتحويل اليمن لمنصة تهديد للدول المجاورة".

وأضاف أبو الغيط أن «الحوثيين قرارهم تتخذه دولة أخرى، ونحملهم مسؤولية تدهور الوضع الإنساني».

وفي تطرقه إلى المواجهات بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظات شبوة وعدن وأبين، قال أبو الغيط إن "الانقسامات الجديدة تهدد وحدة التراب اليمني"، مضيفا: "نرحب بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار ونرحب باستجابة الأطراف المختلفة».

وتابع أن «الجامعة تتمسك بخيار السلام في اليمن وتدعم الشرعية الدستورية للحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي».