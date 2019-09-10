  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
نتنياهو

«نتنياهو» يتوعد بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

حجاج

بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة

أرشيف

بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر

الكرملين

جاسوس أمريكي في مكتب «بوتين»

ارشيفية

بالفيديو.. مصرع 31 شخصًا خلال احتفالات شيعية بالعراق

الملك سلمان والرئيس السيسي

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن مصر

السيسي خلال جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب

«مؤتمر الشباب» يعلن بدء تلقى أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»

الداخلية

سقوط 16 إخوانيًا في شباك «الداخلية».. التفاصيل كاملة

أرشيفية

غرامة ضخمة على شاب هدد امرأة متزوجة بصور ومحادثات إلكترونية

الكلب المعتدي

اعتدى على سيدة.. فقدمت أعضاؤه التناسلية وجبة للكلاب

«ماني» يتحدى مهاجم ليفربول: «لا تسجل الكثير من الأهداف»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

#

تصريح مهم من "ماني" عن "صلاح"

#

10 أشياء لا تفسد صيام رمضان.. تعرف عليها

#

مهاجم برشلونة الإسباني يُحذر من خطورة «صلاح»

المصريون

ليفربول

مانى

فيرمينيو

تحدث ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول ومنتخب السنغال، عن زميله في الفريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو، فيما يخص الاحتفال الذي يقوم به بعد تسجيل الأهداف.

فقد دخل ثنائي هجوم ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في نقاش كوميدي قبل أيام يخص احتفال السنغالي بهدفيه في شباك تشيلسي بمباراة السوبر الأوروبي.

وقام السنغالي الدولي باحتفاله الجديد لأول مرة في كأس السوبر أمام تشيلسي، ليعلق فيرمينو: "ساديو، من فضلك لا تقلدني".

وقال ماني لفيرمينو: "إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بهذا الاحتفال وجعله احتفالك الخاص، سيكون من الصعب عليك، لأننا نسجل الكثير".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "قام فيرمنيو بهذا الاحتفال منذ عامين أو ثلاثة، والآن سأواصل القيام به على مدار الموسم. أعلم أنه سيقلدني قريبًا".

وعن الفوز بالمزيد من الألقاب عقب التتويج بدوري الأبطال على حساب توتنهام، أوضح: "كانت لحظة خاصة بالنسبة لي ولزملائي في الفريق. كنت أشاهد دوري الأبطال وأنا طفل".

وواصل "كان دائماً اللعب في نهائي دوري الأبطال حلمًا. كان من المذهل اكتشاف ما يعنيه الفوز باللقب للجماهير والمدينة. كانت الأجواء جنونية عندما عدنا باللقب".

وأتم "الفوز باللقب ومعرفة ما يعنيه منحنا جميعًا دافعًا إضافيًا هذا الموسم لتقديم أداء أفضل والتتويج بالمزيد من الألقاب من أجل الريدز".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مروان محسن ينعش خزينة الأهلي بـ148 ألف دولار
» «صلاح محسن» يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام السعودية
» ترامب يقيل مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض
» مدافع الأهلي يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي
» زلزال قوته 3.8 درجة يضرب العراق
» زيمبابوي تخطف تأهلًا قاتلًا بتصفيات المونديال
» أب ينهي حياة ابنته بطريقة مروعة
» «ميتشو» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز أمام بطل السنغال
» ببدلة لونها«بيج».. الملك عبدالله يفاجئ هؤلاء بزيارة متخفيًا
» «مبخوت» يقود الإمارات للفوز على ماليزيا
» «نتنياهو» يتوعد بضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:43 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة