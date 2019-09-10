سامح شكري يستقبل وزير الشئون الخارجية الإماراتي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بقصر التحرير في القاهرة، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن الاجتماع تناول سُبل تعزيز مجالات التعاون المُشترك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات، وهو الأمر الذي تعكسه كثافة الزيارات الرسمية المتبادلة على كافة المستويات.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري ثمّن توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانبين في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بما يتناسب مع الروابط التاريخية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، حيث جدّد التأكيد على تضامُن مصر مع دولة الإمارات الشقيقة. ومن جانبه، أعرب وزير الدولة الإماراتي عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، بما يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تضمن كذلك التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في سائر ملفات المنطقة، فضلاً عن تناوُل جهود مكافحة الإرهاب.