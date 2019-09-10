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أب ينهي حياة ابنته بطريقة مروعة

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الطيب حسين - متابعات

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أقدم أب أردني على إنهاء حياته وحياة ابنته بطريقة مروعة، ولم تنجح الأجهزة الطبية فى إنقاذهما.

وألقى الأب بابنته ثم بنفسه من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة، أقصى جنوب الأردن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة حول تعرض شخص وطفلته للسقوط من الطابق الرابع من أحد الفنادق في مدينة العقبة.

وأضاف أنه جرى إسعافهما وما لبثا أن فارقا الحياة.

وتابع قائلا إن التحقيقات أشارت إلى قيام الشخص المتوفى بإلقاء طفلته ومن ثم نفسه إثر خلافات عائلية، مؤكدا أن التحقيق ما زال جاريا في الحادثة.


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