مدرب بيشكتاش: لهذا السبب تعاقدنا مع «النني»

10 سبتمبر 2019 - 05:42 م

كشف عبد الله أفشي المدير الفني لفريق بيشكتاش التركي، كواليس انتقال محمد النني لاعب وسط آرسنال السابق والمنتخب الوطني إلى صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن مدرب اللياقة البدنية في صفوف أرسنال الإنجليزي، كان له دورًا في تعاقد الدولي المصري.

وأشار أفشي في تصريحات نشرها الموقع فوتبول أرينا التركي، إلى أن مدرب أرسنال منحه الكثير من المعلومات عن النني، وهو ما لم يكن متوافرًا لدى لاعبين آخرين.

وقال المدير الفني لبيشكتاش: "لقد درسنا موقف النني جيدًا وقمنا بالبحث في الأمر قبل التفاوض، وفي الحقيقة فإن مدرب اللياقة في أرسنال صديق لي منذ أن كنا نلعب في المنتخب التركي".

وأكمل: "لقد أبلغني مدرب اللياقة بكل التفاصيل والمعلومات عن النني، بعدها قررنا التعاقد مع اللاعب مباشرة".

واختتم: "لقد تابعنا اللاعب ماريو ليمينا في ساوثهامبتون، ولكن معلوماتنا عنه كانت قليلة للغاية، حاولنا العثور على تفاصيل عنه ولكن الأمر كان صعبًا".