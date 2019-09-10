بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة

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كشفت مصادر سعودية، أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً وسيكون بـ300 ريال، وذلك بعد صدور أمر من الملك سلمان بن عبدالعزيز بإلغاء زيادة الرسوم على تكرار العمرة، وفقا لـ«عكاظ».

وصدر أمر سامي متضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارا).

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، الإثنين، قال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وجاء في رسالة صادرة عن شركة "باب العمرة" المعتمدة من وزارة الحج السعودية كمركز خدمة أنظمة لمكاتب الحج والعمرة، أنه تم إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال، والاستعاضة عنها برسم 300 ريال (80 دولارا) يضاف على طلبات كافة المتقدمين.

وذكرت الشركة أن رسوم العمرة للمتقدمين كافة، تبلغ وقف النظام الجديدة، نحو 500 ريال (133 دولارا)، تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية، وقيمة الباقة الأساسية، وضريبة القيمة المضافة ورسوم.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

كانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.


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