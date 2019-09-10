» تصعيد إماراتي ضد قطر

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صعد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، ضد دولة قطر، مؤكدًا أن سياسات الدوحة تضعها فى مزيد من العزلة.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الإمارات تأسف على ما يبدر من قطر عبر قنواتها.

وأكد قرقاش ثبات موقف "دول المقاطعة" (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) الذي يطالب الدوحة بمراجعة "مواقفها من دعم الإرهاب".

وتابع وزير الدولة: "نتابع ما تبثه قطر عبر قنواتها، وهو يأتي ضمن العديد من خطوات التصعيد الذي لا يفيد قطر". وأضاف: "ما تنشره يعمق أزمتها ويساهم في عزلتها، وموقفها الحالي وما تبثه مؤسف في حقيقة الأمر بشكل كبير".


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