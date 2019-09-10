الكويت تسجل قضية ضد القنصلية المصرية

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القنصلية

سجّل شاب كويتي قضية «اعتداء بالضرب» ضد بعض موظفي القنصلية المصرية اتهمهم فيها بالتطاول عليه وضربه.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية، عن مصدر مطلع أن الشاب، مواليد 1997، توجه، أمس، إلى مخفر الصديق، وذكر أنه أثناء تواجده في مقر القنصلية المصرية، الكائن في منطقة السلام، بتاريخ 3 يوليو 2019، فوجئ بأشخاص لا يعرفهم يعملون داخلها قاموا بسحبه وإدخاله إلى القنصلية عنوة ثم ربطوه بواسطة حزام، واعتدوا عليه بالضرب، وأشار إلى أنه بإمكانه التعرف عليهم إذا ما عرضوا عليه.

وأفاد المصدر بأنه بعد الاتصال بوكيل النيابة وإبلاغه بمضمون الشكوى، أمر بتسجيلها قضية جناية بمسمى «اعتداء بالضرب»، على أن يمثل الشاكي أمامها للتحقيق والاستماع إلى أقواله، مع الإيعاز للمباحث بالتحري في الواقعة.

ووفق المصدر فإن وزارة الداخلية بصدد مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للوقوف على ملابسات ما حصل، واستكمال الإجراءات القانونية.


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