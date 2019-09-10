» «ميتشو» يعلن قائمة الزمالك في لمواجهة بطل السنغال

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم 14 سبتمبر الحالي.
وجاءت قائمة الفريق مكونة من اللاعبين:
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي
محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع
طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد عنتر - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط
خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.
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