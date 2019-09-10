خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

10 سبتمبر 2019 - 08:32 م

سخر نشطاء على مواقع التواصل من الكاتب الصحفي خالد منتصر، إثر خطئه فى الاستشهاد بالقرآن الكريم، حيث ذكر حديثًا نبويًا باعتباره قرآنًا.

وكتب «منتصر» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المرأة ماينفعش تقرأ القرآن من المصحف الورقي بدون وضوء، لكن ينفع تقرؤه من اللاب توب ومن الموبايل بدون وضوء !!!!!، هو إحنا بقينا بنقدس ونعبد الورق ولا إيه؟!، هو احنا بنحترم مضمون القرآن ولا الورق اللي مكتوب عليه القرآن؟؟!، وهل لو قرأته في سرها من غير ورق ولا موبايل وهي مش متوضية حرام برضه ؟؟!»

وتابع: «وإذا قالت حديثا أو آية على سبيل الاقتباس في حوارها مع جارتها أو الشغاله مثلاً في موضوع تاني، يعني بتقول لها مثلاً خدي بالك من شغلك إن الله يحب إذا عمل أحد كم عملًا أن يتقنه، ونضفى كويس الأنتريه هل تقوم تتوضا ساعة الاقتباس وترجع تكمل موضوعها وحوارها الأساسي.. يا أمة الفاترينات قتلتك الشكليات».

قبل أن يعود ويعدل المنشور بعد الانتقادات التي وجهت له حيث كتب: « وإذا قالت حديث أو آية على سبيل الاقتباس في حوارها مع جارتها أو الشغاله مثلاً في موضوع تاني ، يعني بتقول لها مثلاً خدي بالك من شغلك ده فيه حديث بيقول ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ونضفي كويس الأنتريه أو فيه آية بتقول ان الله يحب المحسنين أو لا تلقوا بايديكم الى التهلكة وانتي بنتضفي البوتاجاز خدي بالك ..الخ ،هل تقوم تتوضا ساعة الاقتباس وترجع تكمل موضوعها وحوارها الأساسي؟؟!!!! يا أمة الفاترينات قتلتك الشكليات».

وكتب في التعليقات بعد الانتقادات التي وجهت له: « المصريون بيقولوا هو احنا غلطنا في البخاري ومابيقولوش هو احنا غلطنا في القرآن عشان كده لازم نذكر أن الحديث مقدس عندنا زي القرآن، ومحمد حسان قال الحديث ينسخ القرآن، إذن حيطالبونا بالوضوء كمان قبل الحديث».