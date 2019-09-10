«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

10 سبتمبر 2019 - 08:42 م

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر" لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.