مهاجم الأهلي يقود بلاده إلى دور المجموعات بتصفيات المونديال

10 سبتمبر 2019 - 09:17 م

حجز منتخب أنجولا تأهلا ثمينًا إلى دور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه على جامبيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة "لواندا" الأنجولية، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي من سباق التصفيات.

وشهدت مباراة أنجولا وجامبيا، مشاركة جيرالدو لاعب النادي الاهلي الذي سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 41 ليساهم في صعود منتخب بلاده لدور المجموعات.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين، انتهت بفوز منتخب أنجولا بهدف دون مقابل، ليتفوق جيرالدو ورفاقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 – 1.

وإنضم منتخب أنجولا إلى موزمبيق وزيمبابوي وجيبوتي ومالاوي وليبيريا وغينيا الاستوائية وتنزانيا في دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.