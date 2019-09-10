» نتنياهو ينهي كلمة انتخابية إثر إطلاق صواريخ من غزة

10 سبتمبر 2019 - 10:20 م

اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى إنهاء كلمة انتخابية لأنصاره جنوبي إسرائيل، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، بأنّ نتنياهو اضطر لإنهاء كلمته خلال مؤتمر انتخابي لأنصاره في مدينة أسدود، إثر إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة.



وانطلقت عدة صواريخ، من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود، جنوبي إسرائيل، حسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وأضافت القناة أنه لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسبًا لأي تصعيد أمني.