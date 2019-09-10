فلسطين تطالب العالم بوقف إعلان نتنياهو "الاستعماري"

10 سبتمبر 2019 - 11:10 م

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، الدول كافة، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤولية "لوقف إعلان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الاستعماري".



جاء ذلك في بيان لها، تعليقا على إعلان نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة.



واعتبرت الوزارة أن الإعلان "يمثل استخفافا واضحا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين".

وطالبت الوزارة "بمواقف فورية رسمية من كافة دول العالم تدين هذا التوجه، وتؤكد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل لتمردها على القانون الدولي وانتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".



وأعلنت أنها "تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري".



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".

وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".

