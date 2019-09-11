» نتنياهو يحذف فيديو هروبه من قصف مستوطنة أشدود

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كشفت صحيفة عبرية النقاب عن مفاجأة فجرها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الثلاثاء.
ذكرت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية، أن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه «هاربا» من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي ظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء هروبه أو إجلائه من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، تم حذفه.
وأرفقت الصحيفة العبرية شريط فيديو يوضح إجلاء نتنياهو أو هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتي أشدود وأشكلون شمال قطاع غزة، بعدما أطلقت 5 صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنتين، مساء اليوم، الثلاثاء.

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