» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الصواريخ الروسية «إس-400».
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في البيت الأبيض، ردا على احتمال فرض عقوبات على تركيا بسبب «إس-400»: «ننظر في هذا الأمر، لا أنوي التعليق على أي قرارات معينة، لكننا ندرس هذه المسألة»، وذلك بحسب مداد نيوز.
وأعلنت موسكو وأنقرة في 27 أغسطس الماضي عن بدء المرحلة الثانية من عملية توريد منظومات الصواريخ للدفاع الجوي الروسية من طراز «إس-400» إلى تركيا التي اشترتها وفق صفقة أبرمها الطرفان عام 2017، تقدر قيمتها بـ 2.5 مليار دولار، وعارضتها بشدة الولايات المتحدة، قائلة إن نشر هذا السلاح في الأراضي التركية يمثل خطرا على النظام الدفاعي للناتو.