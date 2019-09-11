عباس: إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل حال هذا الأمر

11 سبتمبر 2019 - 12:20 ص

تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإنهاء جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال فرض سيادتها على أي جزء من الأرض الفلسطينية.



وأكد عباس أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وشدد الرئيس على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج.



وصرح عباس بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

