» حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية للجيش الليبي

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أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارا بنقل مئات ضباط وأفراد الشرطة، ليكونوا تابعين للقوات المسلحة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم «381»، الذي يتضمن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.
وشمل القرار 678 عسكريا، يشملون ضباطا وضباط صف، وأفرادا، بينهم 19 ضابطا، و659 ضابط صف وفردا من الشرطة، حيث تم نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.
وبحسب الوكالة، فإن القرار شدد على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغي كل ما يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

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